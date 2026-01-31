Leonardo Gramegna
Musica

Il coro della Polifonica mette in scena "Melodie di Amori Immortali"

Appuntamento nel fine settimana nella Scuola di Musica "Filippo Cortese"

Giovinazzo - sabato 31 gennaio 2026
Una ghiotta occasione per i melomani si presenterà nel prossimo weekend grazie al costante impegno che l'Associazione Polifonica mette in campo per una sempre maggiore diffusione delle più belle pagine liriche composte nella storia della musica. Il Recital Lirico "Melodie di Amori Immortali", che andrà in scena sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio alle ore 20.00, proporrà un repertorio molto interessante di arie liriche celebri dedicate all'amore.

In scena il Coro dell'Associazione Polifonica diretto da Antonio Dangelico, lì a curare anche la regia dello spettacolo. Le voci protagoniste del recital saranno quella del soprano Luisella De Pietro e del tenore Leonardo Gramegna.

Al pianoforte il M° Vito Della Valle Di Pompei. Si tratta di tre eccellenti professionisti in campo musicale che il nostro territorio saprà apprezzare perché dotati di talento e alto valore sia stilistico che musicale. In programma, solo per citarne alcune "E lucevan le stelle" tratta dalla Tosca di Giacomo Puccini; l'aria "Ritorna Vincitor" tratta dall'Aida di Giuseppe Verdi; "Intermezzo" tratto dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni; "Tace il Labbro" dall'opera lirica La Vedova Allegra di Franz Lehar. Il Recital Lirico "Melodie di Amori Immortali" sarà un pregnante incontro con musica meravigliosa e canto dallo stile raffinato, tutto racchiuso in un'intesa armoniosa che di sicuro sarà gradita dal pubblico degli appassionati della lirica, lì a rievocare un glorioso passato storico e musicale. Per informazioni e per l'acquisto dei biglietti ci si può rivolgere alla segreteria della Scuola Comunale di Musica " Filippo Cortese" sita in Via Tenente Fiorino n.8
