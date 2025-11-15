Prevenzione diabete
Sociale

A Giovinazzo c'è la giornata di screening gratuito per il diabete

Dalle 8.30 alle 13.00 nella Cittadella della Cultura

Giovinazzo - sabato 15 novembre 2025 16.16
L'Associazione Diabetici Giovinazzo ha organizzato, in occasione della Giornata mondiale di contrasto al Diabete, per domenica 16 novembre, la giornata di screening gratuito per identificare nella popolazione eventuali persone affette da diabete, ma inconsapevoli di esserlo.

La giornata ha come scopo primario quello di far conoscere in tempo al paziente il proprio stato di salute, permette di evitare le gravi conseguenze dovute alle complicanze che il diabete trascurato porta inevitabilmente, quali perdita della vista, riduzione dell'udito, insufficienza renale, ictus, infarto e per gli uomini l'impotenza, anche per quelli ancora giovani. Se in quei casi non si cambia lo stile di vita (ad esempio la sedentarietà) o le abitudini alimentari e, se necessario, non si imposta una terapia adeguata, tutto quest può portare a conseguenze letali per la vita.

Nella mattinata di domenica verranno effettuate:
- la misurazione della GLICEMIA
- la misurazione della PRESSIONE ARTERIOSA
- la valutazione dell'ACUITA' VISIVA (Optometria Fanelli)
- la valutazione dell'AUDIOMETRIA TONALE (udito, Centro acustico Lo priore Bitonto, dr.ssa Rosanna Giusto) .

«La valutazione dell'acuità visiva e dell'udito - spiega il dottor Vito Fanelli - sono due esami importanti, perché tra le complicanze del diabete, vi sono le compromissioni di quei due organi».
I test sono gratuiti e la giornata di screening si terrà dalle 8.30 alle 13.00.

