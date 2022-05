"La salute prima di tutto": quarta giornata di screening gratuito in Sala San Felice

Sabato 21 maggio, dalle 9.30 alle 17.45 con orario continuato, in Sala San Felice si è svolta la quarta giornata di screening gratuito, prevista nel programmaa cura del Dott. Vito Fanelli, con la collaborazione dell'infermiera professionale Dora Fiorentino e del fisioterapista Vito Labellarte.All'importante giornata di prevenzione organizzata dall', come per tutto il programma sino ad ora svolto, è stato concesso il patrocinio del Comune di Giovinazzo.Inizialmente lo screening si sarebbe dovuto svolgere dalle 8.30 alle 13.00, ma per un elevato numero di prenotazioni, si è reso necessario allargare la finestra di lavoro, con gli organizzatori che hanno anticipato, a quanti non sono riusciti a sottoporsi al test, anche un'altra giornata in autunno.Durante la giornata è stato somministrato un questionario preliminare con domande su: diabete, iperglicemia, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, sovrappeso/obesità e iperomocisteinemia, tutte condizioni che predispongono al rischio cardiovascolare, le cui manifestazioni più eclatanti e spesso letali, sono l'ictus e l'infarto del miocardio, specialmente se in un soggetto sono presenti contemporaneamente 2 o più delle condizioni citate.«Erano prenotate 23 persone - ci ha spiegato il dott.-, ma si sono presentati in 51, costringendo il bravissimo medico internista, dott. Giovanni Masi ed il sottoscritto ad un lavoro ininterrotto, senza nemmeno il tempo per una pausa pranzo di un sandwich.Solo i soggetti con il rischio più elevato - ha quindi spiegato l'esponente dell'Associazione Diabetici Giovinazzo - dovevano essere sottoposti all'ecografia delle carotidi, ma l'esame è stato effettuato a tutti, valutando le varie parti del collo, dalle carotidi appunto, alla tiroide, fino ai linfonodi sottomandibolari. Al termine degli esami è stato rilasciato un referto attestante lo stato di salute».Quella preventiva, portata avanti da professionisti, è un'attività che migliora la qualità della vita delle persone e spessissimo previene la degenerazione di problemi di salute altrimenti sconosciuti agli stessi pazienti.