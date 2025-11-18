"La salute prima di tutto", i risultati dello screening contro il Diabete a Giovinazzo

Si è svolta domenica scorsa, 16 novembre, laDalle 8.30 alle 13.40, la Cittadella della Cultura è stata letteralmente presa d'assalto e ad oltre 100 persone è stata effettuata la misurazione della Glicemia, della pressione arteriosa, valutata l'acuità visiva (vista) e l'audiometria tonale(udito).«La finalità di queste mie giornate di screening gratuite dal titolo(oltre agli Screening che organizzo durante l'anno per prevenire altre patologie), sono atte ad individuare quelle persone diabetiche o ipertese, inconsapevoli di esserlo», ha spiegato il dottor Vito Fanelli dell'Associazione Diabetici Giovinazzo.Le iperglicemie e le ipertensioni individuate in persone inconsapevoli di averle sono state rispettivamente in numero di 6 e 4. Tutti increduli i pazienti poiché mai si erano accorti di avere questo problema.«Chi ha i valori di glicemia e ipertensione alti e non approfondisce con le visite specialistiche dal diabetologo e dal cardiologo, rischia ogni giorno la vita o almeno, di andare incontro ad un ictus o un infarto del miocardio - ha continuato Fanelli -. Ringrazio per la loro grande disponibilità e grande cuore, Savino Scivetti, mio caro amico e segretario dell'Associazione Diabetici Giovinazzo, mio cugino Vito Fanelli, Angela Catino, Pasquale Fanelli (Optometria Fanelli-Giovinazzo) e Rosanna Giusto (Centro Acustico Lopriore-Bitonto).I ringraziamenti vanno anche ad Aurelio Scovito del Comune di Giovinazzo che ha collaborato attivamente e ha favorito il regolare svolgimento dell'evento ed a tutta l'amministrazione comunale che ci ha concesso lo spazio confortevole della Cittadella della Cultura».