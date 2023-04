Effetti avversi del vaccino Covid, se ne parla a Giovinazzo con il prof. Tarro

Questa sera, 1° aprile, a partire dalle ore 18.00, l'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo si terrà l'incontro-dibattito sul temaA seguire ci sarà una discussione aperta agli interventi del pubblico presente e alle domande. Interverranno relatori di spessore del mondo sanitario, come ilvirologo, già tra i candidati al Premio Nobel per la Medicina, e di quello giuridico, quali gli avvocati Alessandra Taccogna e Giuseppe Angiuli, difensori dei Diritti Costituzionali Sanitari dei cittadini.La moderazione dell'evento sarà affidata a Vito Fanelli. La serata è organizzata dall'Associazione Diabetici Giovinazzo e dalla COM.RE.CO, Comitato per i referendum senza quorum.L'ingresso è libero sino ad esaurimento posti con un contributo consapevole volontario.