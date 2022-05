Un'altra importante giornata di screening per l'Associazione Diabetici Giovinazzo

Domenica 8 maggio, dalle 8.15 alle 13.30, si è svolto in sala San Felice un altro appuntamento del Programma di Screening gratuiti organizzato dall'Associazione Diabetici di Giovinazzo, sotto il coordinamento delQuesta volta è toccato allo "screening sul piede", una parte del corpo, spesso sottovalutata, ma che riveste un ruolo importante della nostra vita, perché "sopporta" tutto il nostro peso da quando mettiamo i primi passi, fino a quando le gambe ci daranno la forza di restare in posizione eretta.Il piede è una struttura molto complessa, un sistema articolato e deformabile con 26 ossa, 16 articolazioni, 107 legamenti e 20 muscoli e riveste importanza non solo per la deambulazione, ma per sopportare i carichi che prendiamo e può influenzare la postura, fino a dare i noti dolori lombari, dorsali e cervicali; persino il morso può subire cambiamenti dovuti ai problemi a carico dei piedi.Il dr. Fanelli ha predisposto un questionario da somministrare alle tante persone che si sono prenotate, condiviso con due professionisti giovinazzesi che hanno la capacità di valutare la buona salute dei piedi: un podologo, il Dr. Alessio Fiore, e un fisioterapista, il Dr. Vito Labellarte.Vi è stata un'affluenza cospicua, con 59 persone a cui è stato somministrato il questionario, mentre in 21 si sono sottoposte a visita gratuita.Il podologo è professionista sanitario che si interessa della prevenzione, della cura e della riabilitazione del piede attraverso l'uso di apparecchiature e strumenti elettromedicali, prestando eventualmente assistenza domiciliare a persone invalide o anziani non autosufficienti. Di sua competenza sono dunque le patologie più semplici, come può essere l'ipercheratosi plantare (nome complicato per indicare semplicemente i ben più noti calli), fino alle più complesse, come la deviazione assiale delle dita del piede o il trattamento delle complicanze del piede diabetico.Il fisioterapista è un professionista sanitario che aiuta i pazienti di tutte le età a sviluppare, mantenere o ripristinare le capacità fisiche, motorie e psico-motorie compromesse a causa di malattia, infortunio o invecchiamento, riducendo il dolore e aumentando la flessibilità, la forza e le capacità di movimento dei pazienti, tramite terapie fisiche e tecniche di riabilitazione.Come sempre, lo scopo di questi screening è quello di fare prevenzione e migliorare la qualità della vita delle persone, perché, come recita uno slogan, "La salute è prima di tutto"!