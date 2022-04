Associazione Diabetici, ottimo riscontro per l'iniziativa a Giovinazzo

Si è tenuta domenica scorsa, 3 aprile, in Sala San Felice a Giovinazzo, la prima giornata di screening della popolazione locale sottopostasi aL'evento è stato organizzato dall'cittadina, coordinata nella circostanza dae si è avvalsa dell'ausilio diinfermiera professionale.Durante l'evento sono stati eseguiti i test della durata di 15 minuti per la valutazione qualitativa della presenza delle immunoglobuline, cioè gli anticorpi di difesa: le IgM prodotte dai linfociti B del Sistema Immunitario e mandate in circolazione ematica, dopo i primi 7 giorni dall'ingresso (contagio) di un virus; le IgG, immunoglobuline che vengono prodotte dopo circa 15-20 giorni, quegli anticorpi con un'azione più potente e più persistente nel tempo e queste ultime, in particolare, sono specifiche per i coronavirus respiratori. Le immunoglobuline, cioè gli anticorpi, possono essere prodotte sia in seguito a contagio da virus, sia in seguito a somministrazione di un vaccino.Durante l'evento, sono state inevitabilmente rispettate le misure anti-contagio, ad ogni persona testata è stato fatto firmare il "consenso informato" e ciascuno di essi ha portato a casa una bustina da smaltire nell'indifferenziata con il pungidito monouso, il cotone idrofilo col disinfettate e la barretta con il risultato del test per il Diabete.Le persone prenotate erano 29, ma ne sono state testate 46.«Il 50% dei test effettuati - ha chiarito Vito Fanelli - ha mostrato una linea molto marcata per le IgG. Questo vuol dire che il soggetto ha prodotto una buona quantità di quegli anticorpi più forti e duraturi, formatisi in seguito a contagio da SarsCoV-2 o/e ad una recente iniezione da siero anti-covid, risalente a circa 1-3 mesi. Il 30% dei test è risultato con una linea poco marcata delle IgG che sta a dimostrare che, presumibilmente, questi anticorpi siano poco presenti a livello circolatorio, ma che il soggetto abbia sviluppato una "memoria immunologica" che darebbe comunque una difesa da contagio da coronavirus. La linea poco marcata - ha quindi spiegato l'esponente dell'Associazione Diabetici - si è spesso presentata per quei soggetti che hanno avuto l'ultima iniezione risalente a diversi mesi fa (4-6 mesi). Il 20% dei test, nonostante le 3 dosi ricevute, specialmente se l'ultima non è stata recente, cioè più di 6 mesi fa, non ha evidenziato la linea delle IgG, a dimostrazione che il siero anti-covid ha perso la sua efficacia dopo alcuni mesi dalla somministrazione oppure che il soggetto non ha prodotto gli anticorpi auspicati, anche dopo una somministrazione più recente. Così come il test di 2 persone che non hanno mai ricevuto un'iniezione, in cui non è apparsa né la linea delle IgM, né quella delle IgG (non hanno anticorpi).Chi ha ricevuto due o tre dosi di siero anti-covid - ha rimarcato quindi il farmacista - e ha avuto anche il virus, ha sempre avuto la linea delle IgG molto marcata. Ci sono stati 2 soggetti che non hanno fatto alcuna iniezione anti-covid, ma che si sono ammalati e hanno avuto la linea delle IgG ugualmente molto marcata».Fanelli ci ha anche fornito ulteriori spiegazioni sugli esiti di questo screening molto importante per fotografare un quadro più veritiero (sebbene si tratti di campioni di popolazione).«Le immunoglobuline IgG, cioè gli anticorpi più forti e persistenti - ha rimarcato -, riducono la gravità dei sintomi, ma non impediscono il contagio da SarsCoV-2 e sono presenti quando sono state assunte 3 dosi di siero anti-covid (in alcuni casi non si producono); sicuramente quando sono state assunte 2 o 3 dosi e in più ci si è ammalati di covid; altrettanto certamente anche solo quando si ha avuto il covid, pur senza alcuna somministrazione del siero», è la conclusione a cui sono giunti gli esperti.