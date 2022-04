Diabete, seconda giornata di test in Sala San Felice

Si è tenuta domenica scorsa, 24 aprile, la seconda giornata di test organizzata dall'In Sala San Felice, decine di giovinazzesi si sono sottoposti a screening sulla glicemia, per conoscere la loro situazione in rapporto ad una malattia subdola che nel nostro Paese ha toccato migliaia di persone.«Con Savino Scivetti, segretario dell'Associazione Diabetici Giovinazzo, Vito Labellarte, fisioterapista e Dora Fiorentino, infermiera professionale - ha spiegato Vito Fanelli dell'AID -, abbiamo eseguito test sulla glicemia adi queste ho rilevato valori anomali che per ora sono annoverabili come "alterata tolleranza al glucosio", in quanto quei risultati vanno rivisti ed approfonditi, prima di poter fare la diagnosi di diabete».Una goccia nel mare, ma ugualmente un importantissimo momento di approfondimento, totalmente gratuito, è bene sottolinearlo, su tematiche molto serie spesso trascurate.«È importante la prevenzione e la scoperta eventualmente precoce della malattia - ha concluso Fanelli - e i test offerti alla popolazione durante la nostra giornate sono totalmente gratuiti, ma permettono di far emergere casi che altrimenti potrebbero rimanere silenti a lungo».I prossimi appuntamenti a Giovinazzo sono fissati per l'8 maggio con lo screening sul piede e per il 21 maggio con l'ecografia delle carotidi.