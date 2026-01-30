A Giovinazzo arriva lo spettacolo di GEA "Eternal Mirror - Ai confini dell'immaginazione"

Giovinazzo si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più originali della nuova scena performativa contemporanea. Venerdì 7 febbraio, presso ilarrivaonun concerto-rito immersivo che trasforma ogni replica in un'esperienza unica e irripetibile. GEA non si definisce per genere musicale, ma per visione. Il suo linguaggio sonoro è fluido, istintivo e world: unisce folk, pop, blues, elettronica e sonorità orientali e mediterranee, dando vita a un'esperienza che va oltre il concerto tradizionale. Sul palco porta un'estetica forte e simbolica – le labbra rosse con il segno bianco al centro, emblema di una rivoluzione interiore e artistica – mentre il cuore del progetto resta interazione, libertà e trasformazione. GEA è un'arte che si muove, si adatta e coinvolge.Prodotto daEternal Mirror nasce dall'esigenza dell'artista di attraversare le apparenze per arrivare al nucleo più profondo delle emozioni. Attraverso lo "specchio dell'eternità" ispirato dal suo lavoro discografico più recente, registrato negli studi di Valencia presso La rinomata Berklee, Gea ripercorre un viaggio visivo e sensoriale che riflette la verità della propria vita e conduce a una rinascita costruita attraverso la sofferenza e la resilienza. Lo spettacolo affronta temi intimi e universali: dal dolore di essere cresciuta senza un padre, alla ricerca dell'amore dentro se stessa per colmare il vuoto esistenziale, fino all'idealizzazione del bene. Un percorso emotivo che trasforma il vissuto personale in materia artistica condivisa. Sul palco, accompagnandosi con voce, chitarra e tamburo sciamanico, GEA propone un sound completamente acustico.Elemento centrale dello spettacolo è il coinvolgimento diretto del pubblico: parole, ricordi e suggestioni scritte dagli spettatori diventano materia viva che l'artista raccoglie e trasforma in brani creati in tempo reale, rendendo ogni concerto irripetibile. Dopo il successo del "Diversa Tour", che ha attraversato tutta Italia, GEA torna con uno spettacolo che invita il pubblico a specchiarsi nel proprio vissuto, diventando per una sera parte attiva di una rivoluzione creativa che rifiuta ogni forma di censura dell'immaginazione. Lo spettacolo fa parte della rassegna musicale "Origami d'Ascolto", curata da Uliveto Grillo (Francesco e Danny Grillo), che si tiene presso il Teatro Odeion già dallo scorso ottobre e che sta portando in scena artisti di grande interesse.