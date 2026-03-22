Pasquale Nacci
Pasquale Nacci
Eventi e cultura

All'Odeion i documenti filmati di Pasquale Nacci riannodano i fili della memoria

Prima serata oggi, 22 marzo, a partire dalle 20.00

Giovinazzo - domenica 22 marzo 2026 10.00
I video ed il canale Youtube del professor Pasquale Nacci rappresentano un formidabile archivio di un videoamatore appassionato della sua città, della sua storia e di quella storia custodiscono volti e luoghi che in molti casi non ci sono più.
Grazie al binomio tra l'Associazione Culturale di Promozione Sociale Thot ed il Teatro Odeion, portato avanti con grande abnegazione da Filippo D'Attolico e dalla Fondazione Defeo-Trapani, questa sera, 22 marzo, partirà la video-rassegna dal titolo "Giovinazzo si racconta".

Sarà una formidabile occasione per riannodare i fili della memoria, per guardare al futuro non dimenticando ciò che si è stati. Pasquale Nacci ha il merito di aver creato un ponte tra passato e presente e di essere divenuto custode di un vero e proprio tesoro di testimonianze ed informazioni che non deve andare perduto.
Ultime prenotazioni possibili alla mail thot.giovinazzo@gmail.com o al numero 376 2585943. Gli altri appuntamenti con la rassegna si terranno il 12 aprile ed il 31 maggio.
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