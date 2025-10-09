Auditorium Odeion
Al via la stagione artistica del Teatro Odeion di Giovinazzo

Continua l'attività di promozione culturale della Fondazione De Feo-Trapani sotto la guida di Filippo D'Attolico

Giovinazzo - giovedì 9 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Da ottobre 2025 a gennaio 2026, il Teatro Odeion di Giovinazzo inaugura una nuova stagione artistica con 25 appuntamenti tra musica, teatro, cineforum e narrazioni musicali. Un cartellone ricco e trasversale che segna la rinascita del teatro come luogo vivo, aperto alla comunità e alla sperimentazione.

Sotto la guida della Fondazione De Feo-Trapani, il Teatro Odeion si presenta con una nuova identità visiva e una visione chiara: diventare punto di riferimento per l'arte che nutre l'anima. Il nuovo logo, ispirato agli antichi teatri greco-romani, simboleggia la propagazione del suono e l'intimità della scena.

La stagione si articola in quattro rassegne principali: Origami d'Ascolto (a cura di Uliveto Grillo): jazz, blues, elettronica e world music con artisti internazionali come Leburn Maddox, Guappecartò e Torino Blues Society. Racconti di Musica (a cura di Mauro Stallone): giovedì sera dedicati ai grandi miti del rock, da Pink Floyd a David Bowie. Umani, troppo umani (a cura di Tiziana Anna Piscitelli): teatro letterario che intreccia filosofia, musica e pensiero con protagonisti come Dante, Shakespeare e Omero. Incontrotendenza – NonsoloCinema (a cura di Vera Stufano): cineforum tematici con 8 film selezionati per riflettere e emozionare. Completano il programma eventi fuori rassegna, tra cui il concerto di Loris Lombardo (19 ottobre) e lo speciale natalizio con The Secret Garden (27 dicembre).

Il Teatro Odeion propone abbonamenti cedibili e condivisibili, pensati come gesto di appartenenza e sostegno alla cultura. Con acustica perfetta e tecnologie d'avanguardia, ogni spettacolo diventa esperienza.
Per info: Teatro Odeion – Fondazione Defeo-Trapani, via delle Filatrici, 32 - Giovinazzo (Ba). Info: tel. 340.106.2022. prenotazioni@odeion.it || www.fondazionedefeotrapani.it; www.odeion.it
  • Teatro Odeion
