Odeion, arrivederci ad ottobre! L'intervista a Teresa Picerno

Nel novembre 2018 è stata costituita laassociazione che ha come finalità principale quella di promuovere la cultura, in uno spazio nuovo, possiamo affermare ben fatto, una struttura all'avanguardia, presente sul territorio cittadino grazie all'impegno di una famiglia. L'intento, dal primo giorno di attività, maggio 2019, è stato quello di far dono sia alla città e ai suoi abitanti sia agli appassionati di cultura vista a trecentosessanta gradi dei paesi limitrofi, di uno spazio in cui viverla a pieno anche nel rispetto della "destagionalizzazione", quindi 365 giorni l'anno per animare il tessuto culturale del territorio. L'intensa attività, molto versatile negli stili e nelle proposte culturali, è giunta al suo terzo anno ed è bene tracciare un bilancio con la presidentessache ha fatto il punto della situazione su ciò che è stato realizzato.A conclusione del terzo trimestre di programmazione all'Odeion "Mi Nutro di Cultura" 2021/2022, sentiamo la necessità di ringraziare tutti i nostri amici e sostenitori che ci hanno affiancato nel corso di questi nove mesi di lavoro insieme, e nel contempo fare un bilancio di questo periodo di lavoro: cinquanta eventi tra cinema, teatro, letteratura, musica, degustazioni hanno allietato un magnifico pubblico di migliaia di spettatori che si sono susseguiti, moltissimi giunti anche da paesi limitrofi e qualcuno dall'estero in vacanza nella nostra splendida cittadina. E così in questi nove mesi abbiamo vissuto diversi momenti passando dal calore del camino dell'Odeion a quelli in cui si è reso necessario l'impianto di raffrescamento: confort e accoglienza sono sempre stati una priorità nella relazione con i nostri ospiti. Dal momento dell'inaugurazione a maggio 2019, dopo la lunga chiusura pandemica, questo è stato il "primo vero esperimento di destagionalizzazione" della cultura sul nostro territorio: proposta culturale a 360 gradi per tutto l'anno, distanti dalla eccessiva concentrazione estiva e dal profondo letargo invernale. È stato bello poter accogliere gli ospiti condividendo, attraverso la degustazione di una calda tisana, l'attesa dell'apertura del sipario; come pure significativo è stato il momento di socializzazione culinaria post evento: chef come Luigi Capparelli dell'Associazione Italiana Celiachia e Francesco Pugliese titolare della CRI.RO.P. di Giovinazzo, con la loro presenza e abilità hanno reso possibile la realizzazione in pieno del progetto "Mi Nutro di Cultura" '21/'22. Quindi, ringraziamo tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita di questa complessa attività: Vera Stufano per il Cinema, Corrado La Grasta per il Teatro, Gianni Antonio Palumbo per la Letteratura, l'associazione GIJ, nella persona di Gabriele Mastropasqua per gli eventi musicali, Nicola Ditillo responsabile della fotografia, Pietro Carlucci tecnico audio/luci, Renato Belfiore per il sito internet.Con entusiasmo ricordiamo ai nostri ospiti che in parallelo alla vita culturale all'Odeion, la Fondazione ha promosso la prima Edizione del Concorso Letterario Cittadino di Piccolo Racconto e di Poesia dal titolo "Insieme e Uguali" 2022, aperto a tutti gli alunni delle classi di V^ dei due Istituti Comprensivi di Giovinazzo. Il Concorso si è ispirato all'Obiettivo cinque dell'Agenda 2030 che si pone traguardi importanti quali la parità di genere e l'emancipazione di ogni donna e ragazza, e non solo. Abbiamo fatto rete grazie alla disponibilità delle Dirigenti Giovanna Domestico e Maria Paola Scorza, all'associazione Teatrale Cipis, alla biblioteca "A. Daconto" partecipando a un bando emesso dalla Comunità Europea per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale intervento per la selezione di progetti socio- educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno.La collaborazione con il musicista Eric Forsmark nel progetto internazionale denominato "101 Flame of Inspiration" sta vedendo l'intervento di musicisti provenienti da tutte le parti del nostro pianeta su un argomento che è quello del rispetto dell'ambiente e della natura, tanto caro a tutti.Intanto, la Fondazione Defeo-Trapani e il suo team si apprestano a lavorare per la stesura del programma delle iniziative che si svolgerà nel primo trimestre della Stagione 2022/2023 con una speciale novità: si riparte facendo rete con il territorio e, nello specifico, grazie ad una convenzione con B&B Villa Maria e Ristorante Pasticceria Casa Pugliese. Mettere insieme i vari settori che curano la ricezione costituisce uno degli obiettivi che segneranno la traccia da cui possiamo ripartire per rendere più completo e ricco il programma "MI NUTRO DI CULTURA 2022/23". Approfitto per augurare buone vacanze a tutti i lettori di GiovinazzoViva.