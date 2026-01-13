A Giovinazzo 130mila euro per la scuola "San Giovanni Bosco"

Il Comune di Giovinazzo ha ricevuto un finanziamento di 130mila euro che verranno impiegati per l'efficientamento dell'impianto antincendio della, storico plesso di piazza Garibaldi.«Dopo la riqualificazione energetica della Scuola Media Marconi per 2.700.000 euro - spiega soddisfatto l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo -, dopo aver efficientato cinque delle otto centrali termiche delle scuole giovinazzesi, le altre sono prossime all'adeguamento. Dopo aver ripristinato integralmente la facciata e una porzione importante degli interni della scuola "Buonarroti", l'Assessorato ai L.L.P.P. può annunciare questo nuovo finanziamento per 130.000 euro, che verrà utilizzato per adeguare ed efficientare l'impianto antincendio della Scuola S.G. Bosco».Depalo ha quindi rimarcato come «queste risorse, intercettate negli anni, hanno consentito di intervenire sulle tantissime difficoltà che quotidianamente attanagliavano ed ancora oggi coinvolgono le nostre strutture. Con le esigue risorse dei bilanci comunali - sottolinea il vicesindaco - sarebbe stato difficilissimo, se non impossibile, intervenire con così tanta decisione su scuole, impianti sportivi, parchi e molto altro. Altri progetti sono stati candidati e la speranza è sempre che possano essere finanziati in modo da poter riqualificare, ammodernare e rendere sempre più al passo coi tempi il nostro patrimonio urbano», è la conclusione di Gaetano Depalo.