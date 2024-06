"The big challenge", premiati ragazzi e ragazze della "Buonarroti"

Nelle giornate del 21 e 22 marzo scorsi, le alunne e gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado della "San Giovanni Bosco", guidati dalle insegnanti, Prof.ssa Mezzina e Prof.ssa Savino, hanno partecipato al contest, un importante concorso di lingua inglese che riunisce ogni primavera più di 450.000 studenti in Europa e che consente loro di progredire divertendosi.L'obiettivo principale del concorso è promuovere l'apprendimento della lingua attraverso attività che rappresentano un formidabile strumento di motivazione. Permette loro di valutare il proprio livello di inglese, vincere premi e ricevere un certificato ufficiale. Il concorso ha offerto agli studenti un'esperienza motivante e positiva. Tutti gli studenti hanno ricevuto un premio indipendentemente dal loro risultato nella competizione. Per prepararsi meglio al concorso gli alunni hanno usato l'app PLAY, un modo divertente ed educativo per ampliare il proprio vocabolario, potenziare la comprensione orale e la comprensione scritta.Il concorso si è svolto in modalità online nell'aula di informatica della "Buonarroti" e le domande dei test riguardavano il vocabolario, la grammatica, la pronuncia e la cultura tali da garantire la corrispondenza con il programma scolastico. La valutazione è stata effettuata a livello centrale daAl termine del concorso, la scuola ha ricevuto un elenco dei risultati degli studenti e ogni studente ha ricevuto un certificato che riporta il numero di punti ottenuti e la sua posizione in classifica (scuola, regione, Paese).Si riportano di seguito i primi tre classificati:Quindi il 30 maggio scorso, nell'auditorium della Scuola Secondaria di I grado si è poi tenuta la manifestazione di premiazione (a cui fanno riferimento le foto). Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato e diversi gadget (matite, poster, quaderni, steackers e letture graduate in lingua inglese). Grande soddisfazione è stata espressa in quella occasione dalla dirigente scolastica Maria Luisa Scorza.