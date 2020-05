Lavori alla "San Giovanni Bosco" per 230mila euro (IL VIDEO)

Social Video 2 minuti Lavori alla San Giovanni Bosco

Un altro video per raccontare quanto l'Amministrazione comunale sta facendo in fatto di manutenzione ed efficientamento delle scuole giovinazzesi.Il Sindacol'ha girato nelle scorse ore nella scuola primaria e per l'infanzia "San Giovanni Bosco" dove sono iniziati i lavori per un importo di circaIl cantiere riguarda il miglioramento ed il consolidamento dei solai e dovrebbe terminare entro fine anno. Lavori resi possibili grazie ad un finanziamento di circaintercettato dall'Assessorato alle Politiche Educative guidato da, con cui è stato possibile avviare indagini diagnostiche su tutti i solai dei vari istituti scolastici giovinazzesi rientranti nell'alveo di competenza comunale.Indagini propedeutiche, di fatto, alla candidatura ad un nuovo bando per l'ottenimento dei fondi per la messa in sicurezza vera e propria, fase seguita dall'Assessorato ai Lavori Pubblici al cui vertice c'èNel video Depalma sottolinea con orgoglio come ile rimarca l'impegno amministrativo «anche in tempi di Covid-19 per dare sicurezza ai nostri studenti».Nel documento filmato che attesta lo stato di avanzamento del cantiere, partito il 5 maggio scorso seguendo le norme emergenziali, c'è anche l'apporto dellche sta seguendo i lavori, il quale specifica che «sono iniziati con la demolizione dell'intonaco sui solai delle aule del piano rialzato e del primo piano». I solai sarebbero, nonostante il deterioramento dovuto al passare degli anni nella centralissima struttura di piazza Garibaldi, in discrete condizioni, mentre ciò che rappresenta l'elemento più critico, sottolinea il tecnico, è rappresentato dall'intonaco stesso, «poco aderente ai solai e con possibile eventuale pericolo di crollo».Sotto il nostro articolo, il video completo che racconta tutto.