Covid-19: sanificazione nelle scuole "San Giovanni Bosco" e "San Tommaso"

Sanificazione scuole Documento PDF

Nella giornata di oggi, 12 febbraio, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Bosco-Buonarroti" di Giovinazzoha comunicato che due alunne sono risultate positive al Covid-19. Una frequenta la scuola dell'infanzia "San Tommaso" e l'altra la scuola primaria "San Giovanni Bosco".All'esito dei tamponi molecolari, la dirigente, in accordo con le autorità sanitarie e con il Comune di Giovinazzo, ha predisposto la sanificazione degli ambienti del plesso di via Mazzini e del corridoio delle classi quarte, al primo piano dello stabile di piazza Garibaldi.Nello stesso atto la preside ha altresì disposto cheL'atto, che vi proponiamo integralmente in allegato al nostro articolo, è presente sul sito ufficiale dell'Istituto Comprensivo.