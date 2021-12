Quattro nuove centrali elettriche per altrettante scuole di Giovinazzo

Avviate quattro centrali elettriche completamente rinnovate in altrettanti plessi scolastici di Giovinazzo. Le scuole 'sono ora dotate di nuovissime caldaie a condensazione in grado di garantire efficienza e contenimento dei consumi energetici.L'importo dei lavori eseguiti è di circarinvenuti dal bilancio comunale. La prossima centrale ad essere oggetto di lavori di manutenzione sarà quella della scuola media 'G. Marconi' il cui intervento rientra nel contesto della manutenzione straordinaria dell'intero edificio per un importo di circacon una gara che ha visto la partecipazione di ben 27 imprese.«La nostra coerenza di pensiero è nelle nostre azioni - dichiara il sindaco,- Abbiamo sempre detto che la scuola intesa come struttura fisica e contenitore umano e didattico è sempre stata una delle nostre priorità. E lo sarà fino all'ultimo giorno di mandato della mia Amministrazione».«Continua incessantemente il lavoro di miglioramento energetico e di sostituzione di tutto ciò che è vetusto e difficile da manutenere - è il commento dell'assessore ai Lavori Pubblici,- Successivamente, le prossime centrali ad essere oggetto di intervento straordinario saranno quelle della "don Saverio Bavaro", della "Gianni Rodari" e della "Papa Giovanni XXIII"».