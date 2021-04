Punto Vaccinale a Giovinazzo nella palestra della "San Giovanni Bosco

A comunicarlo alla fine del Consiglio comunale di ieri sera, 13 aprile, il Sindaco, il quale però ha annunciato un'importante novità.Il luogo preposto alle vaccinazioni sarà laa due passi dalla Villa Comunale, in una zona centralissima della città. Le ragioni dello spostamento da parte della ASL Bari risiedono nel numero di postazioni concesse sul territorio comunale che, in base alle esigenze dell'utenza giovinazzese, saranno quattro.Inutile dunque, secondo quanto esplicato dal primo cittadino, utilizzare l'intero palasport di viale Moro per un tempo ancora non determinabile e che dipenderà ovviamente dall'andamento della campagna vaccinale e quindi dell'emergenza sanitaria in corso.Sull'attivazione, la ASL Bari darà comunicazione nelle prossime ore. Depalma ha infine ringraziato medici, odontoiatri e farmacisti che si sono resi disponibili per somministrare i vaccini.