2hands Giovinazzo, uno spettacolo teatrale per dire "no" alla devastazione dell'ambiente

Il giorno 22 luglio, grazie alla professionalità della compagnia teatrale, il pubblico di Giovinazzo ha potuto assistere alla rappresentazione teatrale, proposta daall'interno del cartellone di eventi delle che aveva come tema principale la salvaguardia dell'ambiente.Le attrici, che hanno saputo coinvolgere i tanti spettatori in maniera egregia e divertente, hanno portato in scena la problematica dell'inquinamento territoriale, l'importanza della raccolta differenziata e la denuncia di comportamenti scorretti come il comune "lancio del sacchetto" nelle nostre campagne.Lo spettacolo ha fatto riflettere e divertire allo stesso tempo, abbracciando tematiche importanti molto care all'associazione ambientalista e in questi ultimi tempi tristemente attuali, come testimoniano «i continui segnali di aiuto che la Terra sta mandando».«Come associazione di tutela ambientale - spiegano da-, continueremo a sensibilizzare sul tema ambientale, nella speranza di rendere sempre più consapevoli chi ci segue e non sull'urgenza di correggere alcune abitudini che adesso non possono più essere seguite. Ringraziamo la compagnia Arterie Teatro per aver accolto il nostro invito ed essersi messa a disposizione per lanciare quest'importante messaggio, il Comune di Giovinazzo e la cittadinanza per aver partecipato numerosa allo spettacolo».La prossima pulizia del litorale si terrà il 29 luglio in località Trincea. Per partecipare, basta registrarsi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/adriatic-heroes-day-5-tickets-686390571677?aff=oddtdtcreator