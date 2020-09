2hands Giovinazzo ripulisce il molo di sottovento: raccolti 114 chili di rifiuti

Ancora una iniziativa per la salvaguardia dell'ambiente dall'associazioneche è scesa nuovamente in campo il 19 settembre scorso in occasione della giornata mondiale dedicata a interventi di pulizia volontaria dell'ambiente urbano, costiero e rurale e alla sensibilizzazione su temi di carattere ambientale.Il lavoro di pulizia questa volta è stato svolto in collaborazione con Decathlon Bari e Let's do it. I ragazzi giovinazzesi hanno quindi realizzato un doppio intervento nell'ultimo sabato estivo: in mattinata, 28 volontari sono stati impegnati sul molo di sottovento (il Braccio di Ponente del porticciolo, in passato più volte ripulito dai ragazzi di LED) di Giovinazzo dove sono stati raccoltinel pomeriggio, invece, insieme a 2hands Molfetta, in rappresentanza di 2hands Organization, si sono spostate su Trani.«È proprio in questa bellissima città - spiegano - che, in collaborazione conha avuto luogo una pulizia spiaggia in località, arrivando a contare 60kg di rifiuti raccolti».Interventi che, spiegano ancora gli organizzatori, sono «un chiaro esempio di come il senso di associazionismo e di cooperazione possano di gran lunga migliorare la qualità del nostro territorio, troppo spesso calpestato e non valorizzato al massimo delle sue potenzialità.Mettendo a servizio della comunità il proprio tempo e la propria determinazione è possibile realizzare in maniera del tutto disinteressata un gesto d'amore nel nome del bene comune», la loro conclusione del tutto condivisibile.