2hands Giovinazzo: oggi l'intervento di pulizia a Ponente

Nuovo importante appuntamento di pulizia del litorale.Questo pomeriggio, 26 agosto, l'associazione 2hands Giovinazzo ripulirà dai tanti (troppi) rifiuti presenti gli scogli sottostanti la zona della Rotonda, del lungomare Marina Italiana, grazie anche alla collaborazione di esercenti della zona.Si tratta, ricordano dall'associazione ambientalista, composta per lo più da giovani, di uno dei tratti costieri più frequentati e quindi più maltrattati dell'intero litorale: «L'area scelta - spiegano - versa in uno stato oggettivamente critico, per questo ci auguriamo una grossa partecipazione da parte della comunità».Per partecipare alle operazioni di pulizia (basta con gli anglicismi esasperati, cleanup non significa nulla per moltissima gente!) sarà necessario iscriversi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/168093513223 . Si inizia alle 18.30 e tutte le informazioni utili possono essere ricavate dalle pagine Facebook ed Instagram dell'associazione.