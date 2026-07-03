Distretto Urbano Commercio Giovinazzo e Palo del Colle, l'8 luglio incontro pubblico

Lunedì 8 luglio, alle ore 16.00, nella Sala Consiliare del Comune di Giovinazzo, l'aggregazione distrettualepresenterà alle imprese ed alle rispettive comunità locali il proprio piano di attività. All'incontro pubblico interverranno il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, il sindaco del Comune di Palo del Colle, Tommaso Amendolara, la presidente di Confesercenti Provinciale di Bari, Raffaella Altamura ed il vicepresidente vicario di Confcommercio Bari-Bat, Vito Abrusci.Inoltre, nel corso dell'evento sono previsti un intervento in videoconferenza del prof. Luca Zanderighi e del dott. in Oliviero Cresta ed un intervento della dott.ssa Viviana Arcangeli della società TradeLab SpA di Milano che curerà la redazione di un piano integrato di sviluppo triennale del commercio di prossimità nell'ambito dei due Comuni dell'aggregazione.Nel medio termine, l'aggregazione distrettuale, con il supporto dei Consigli Direttivi dei due Distretti coinvolti, punterà a sviluppare una strategia di sviluppo delle economie locali - declinata nella redazione di un masterplan - fondata sull'integrazione tra il commercio, il turismo e la valorizzazione della cultura.