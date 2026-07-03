Sollecito e Romito
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Politica

Discarica Giovinazzo, PVA: «Sollecito valletto di Romito»

L'attacco del movimento di opposizione dopo il video del consigliere regionale a San Pietro Pago

Giovinazzo - venerdì 3 luglio 2026
«Ci sono immagini che valgono più di mille parole. Quelle diffuse nelle scorse ore raccontano di un Sindaco che, anziché rappresentare con autorevolezza gli interessi della città di Giovinazzo, sceglie di fare da spalla al consigliere regionale leghista Fabio Romito (un barese leghista: praticamente un ossimoro!), lasciandogli il ruolo di protagonista e di presunto risolutore dell'ennesima emergenza nella discarica di San Pietro Pago. Una scena politicamente desolante».

PrimaVera Alternativa, principale formazione di opposizione attacca il sindaco. Lo fa frontalmente sulla discarica di San Pietro Pago e si proietta con largo anticipo alle amministrative del 2027.

«La Lega - sottolineano da PVA - è il partito che per anni ha costruito la propria fortuna politica attaccando il Mezzogiorno e i meridionali: il Sindaco di Giovinazzo ridotto a fare il "valletto" di un suo esponente è l'ennesima dimostrazione di una politica ormai priva di dignità e coerenza.
Il dubbio, allora, è inevitabile: Sollecito ha ormai compreso che nel centrosinistra il suo percorso politico è al capolinea e sta cercando di accreditarsi nel centrodestra, dove gli spazi appaiono decisamente più ampi? Altrimenti è difficile spiegare tanta solerzia nel costruire una passerella politica per un consigliere regionale che a Giovinazzo non si era mai visto».

PrimaVera Alternativa accende poi i riflettori sulla comunicazione e sulla trasparenza da parte dell'ente comunale. In soldoni, se ci sono problematiche è giusto che le forze che siedono in Consiglio comunale e - per loro mezzo - i cittadini e le cittadine ne siano informati.

«C'è poi un aspetto ancora più inquietante - continua la nota apparsa anche sui canali social -. Se davvero esiste un'emergenza nella gestione della post-chiusura della discarica, pur determinata da fattori esterni come i continui furti di rame, e se la situazione è così seria da richiedere l'intervento della Regione, i cittadini meritano di conoscere la reale portata delle criticità, non di assistere all'ennesima operazione di propaganda.
Anche perché la Regione Puglia - è la sottolineatura che smarca PVA da un attacco ai propri referenti politici sovracomunali - non ha mai fatto mancare il proprio sostegno al Comune di Giovinazzo nella gestione delle questioni più delicate. Se l'obiettivo era affrontare un'emergenza, non serviva la passerella del consigliere regionale leghista: servivano serietà, trasparenza e rispetto dei cittadini. Giovinazzo ha bisogno di un Sindaco che difenda la città, non di un Sindaco che faccia da "valletto" a chi cerca visibilità politica», è la conclusione.
  • PrimaVera Alternativa
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