Vita di città
Torna "100x100 Maturi": il 28 luglio l'edizione 2026. Al via le candidature dei neodiplomati
Si rinnova l'iniziativa del Viva Network dedicata agli studenti che hanno concluso il percorso delle scuole superiori conseguendo il massimo dei voti
Giovinazzo - venerdì 3 luglio 2026 14.27
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche quest'anno "100x100 Maturi", l'iniziativa dedicata agli studenti che hanno concluso il percorso delle scuole superiori conseguendo il massimo dei voti. L'appuntamento è già fissato: martedì 28 luglio 2026, al Gran Shopping di Molfetta, che ospiterà un pomeriggio pensato per celebrare il merito, l'impegno e i talenti del territorio.
Promosso da InnovaNews, con lo staff del gruppo Viva Network, l'evento nasce con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze scolastiche e offrire ai neodiplomati un momento di riconoscimento pubblico, confronto e ispirazione, mettendoli in contatto con istituzioni, imprese e realtà del territorio.
La macchina organizzativa è già in movimento. In queste settimane numerosi istituti scolastici stanno aderendo all'iniziativa: parallelamente, per consentire a tutti gli aventi diritto di partecipare, sono aperte anche le autocandidature. Gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti potranno infatti iscriversi autonomamente compilando l'apposito modulo online, disponibile in fondo all'articolo.
L'obiettivo è quello di rendere la manifestazione sempre più rappresentativa delle eccellenze del territorio, coinvolgendo il maggior numero possibile di ragazze e ragazzi che hanno raggiunto un traguardo importante grazie a impegno, costanza e determinazione.
Nei prossimi giorni sarà inoltre annunciato il programma completo della serata, con l'ospite atteso per questa edizione, mentre resta totalmente confermata la formula già apprezzata nella precedente edizione, che ha visto il coinvolgimento degli studenti di sei città: Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi.
Data
Martedì 28 luglio 2026
Orari
ore 17.30 - Registrazione partecipanti
ore 18.30 - Inizio evento
Luogo
Gran Shopping Mongolfiera - Molfetta
Piazzetta antistante ingresso principale
Se hai conseguito il diploma con 100 o 100 e lode nell'anno scolastico 2025/2026, puoi candidarti compilando il modulo Google disponibile qui sotto.
Promosso da InnovaNews, con lo staff del gruppo Viva Network, l'evento nasce con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze scolastiche e offrire ai neodiplomati un momento di riconoscimento pubblico, confronto e ispirazione, mettendoli in contatto con istituzioni, imprese e realtà del territorio.
La macchina organizzativa è già in movimento. In queste settimane numerosi istituti scolastici stanno aderendo all'iniziativa: parallelamente, per consentire a tutti gli aventi diritto di partecipare, sono aperte anche le autocandidature. Gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti potranno infatti iscriversi autonomamente compilando l'apposito modulo online, disponibile in fondo all'articolo.
L'obiettivo è quello di rendere la manifestazione sempre più rappresentativa delle eccellenze del territorio, coinvolgendo il maggior numero possibile di ragazze e ragazzi che hanno raggiunto un traguardo importante grazie a impegno, costanza e determinazione.
Nei prossimi giorni sarà inoltre annunciato il programma completo della serata, con l'ospite atteso per questa edizione, mentre resta totalmente confermata la formula già apprezzata nella precedente edizione, che ha visto il coinvolgimento degli studenti di sei città: Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi.
Data
Martedì 28 luglio 2026
Orari
ore 17.30 - Registrazione partecipanti
ore 18.30 - Inizio evento
Luogo
Gran Shopping Mongolfiera - Molfetta
Piazzetta antistante ingresso principale
Se hai conseguito il diploma con 100 o 100 e lode nell'anno scolastico 2025/2026, puoi candidarti compilando il modulo Google disponibile qui sotto.