"U Maxi", Pietro Grasso a Giovinazzo con il suo libro sul maxiprocesso

Sarà piazza Vittorio Emanuele II di Giovinazzo a ospitare, mercoledì 9 luglio, alle ore 19.30, la presentazione del librodiPresidente della fondazione Scintille di Futuro, già Procuratore nazionale antimafia e Presidente del Senato della Repubblica.L'iniziativa, patrocinata da Avviso Pubblico, rappresenta un'importante occasione per ripercorrere una delle pagine più significative della storia della lotta alla criminalità organizzata:che ha segnato un punto di svolta nell'azione dello Stato contro le mafie e continua ancora oggi a rappresentare un riferimento fondamentale per la cultura della legalità.Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Giovinazzo,. A seguire, Pietro Grasso dialogherà con la giornalista Viviana Minervini ripercorrendo i temi affrontati nel volume e riflettendo sull'eredità del lavoro svolto da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e dal pool antimafia di Palermo.«Per una comunità che ha scelto di aderire ad Avviso Pubblico, ospitare Pietro Grasso rappresenta un motivo di grande orgoglio e una preziosa opportunità di crescita civile - dichiara il sindaco Michele Sollecito - La memoria delle grandi pagine della lotta alle mafie deve tradursi ogni giorno in responsabilità, partecipazione e impegno concreto da parte delle istituzioni e dei cittadini. Solo attraverso la conoscenza possiamo costruire comunità sempre più consapevoli e capaci di contrastare ogni forma di criminalità organizzata».L'evento si inserisce nel percorso di promozione della cultura della legalità e dell'impegno civile promosso dal Comune di Giovinazzo in collaborazione con l'associazione 'Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione'. Al termine della presentazione, Pietro Grasso sarà a disposizione del pubblico per il firma copie del volume.