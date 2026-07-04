Pietro Grasso
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Eventi e cultura

"U Maxi", Pietro Grasso a Giovinazzo con il suo libro sul maxiprocesso

Appuntamento fissato il 9 luglio in piazza Vittorio Emanuele II

Giovinazzo - sabato 4 luglio 2026 Comunicato Stampa
Sarà piazza Vittorio Emanuele II di Giovinazzo a ospitare, mercoledì 9 luglio, alle ore 19.30, la presentazione del libro 'U Maxi' di Pietro Grasso, Presidente della fondazione Scintille di Futuro, già Procuratore nazionale antimafia e Presidente del Senato della Repubblica.

L'iniziativa, patrocinata da Avviso Pubblico, rappresenta un'importante occasione per ripercorrere una delle pagine più significative della storia della lotta alla criminalità organizzata: il maxiprocesso a Cosa Nostra che ha segnato un punto di svolta nell'azione dello Stato contro le mafie e continua ancora oggi a rappresentare un riferimento fondamentale per la cultura della legalità.

Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito. A seguire, Pietro Grasso dialogherà con la giornalista Viviana Minervini ripercorrendo i temi affrontati nel volume e riflettendo sull'eredità del lavoro svolto da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e dal pool antimafia di Palermo.

«Per una comunità che ha scelto di aderire ad Avviso Pubblico, ospitare Pietro Grasso rappresenta un motivo di grande orgoglio e una preziosa opportunità di crescita civile - dichiara il sindaco Michele Sollecito - La memoria delle grandi pagine della lotta alle mafie deve tradursi ogni giorno in responsabilità, partecipazione e impegno concreto da parte delle istituzioni e dei cittadini. Solo attraverso la conoscenza possiamo costruire comunità sempre più consapevoli e capaci di contrastare ogni forma di criminalità organizzata».
L'evento si inserisce nel percorso di promozione della cultura della legalità e dell'impegno civile promosso dal Comune di Giovinazzo in collaborazione con l'associazione 'Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione'. Al termine della presentazione, Pietro Grasso sarà a disposizione del pubblico per il firma copie del volume.
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