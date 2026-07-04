Eventi e cultura
"U Maxi", Pietro Grasso a Giovinazzo con il suo libro sul maxiprocesso
Appuntamento fissato il 9 luglio in piazza Vittorio Emanuele II
Giovinazzo - sabato 4 luglio 2026 Comunicato Stampa
Sarà piazza Vittorio Emanuele II di Giovinazzo a ospitare, mercoledì 9 luglio, alle ore 19.30, la presentazione del libro 'U Maxi' di Pietro Grasso, Presidente della fondazione Scintille di Futuro, già Procuratore nazionale antimafia e Presidente del Senato della Repubblica.
L'iniziativa, patrocinata da Avviso Pubblico, rappresenta un'importante occasione per ripercorrere una delle pagine più significative della storia della lotta alla criminalità organizzata: il maxiprocesso a Cosa Nostra che ha segnato un punto di svolta nell'azione dello Stato contro le mafie e continua ancora oggi a rappresentare un riferimento fondamentale per la cultura della legalità.
Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito. A seguire, Pietro Grasso dialogherà con la giornalista Viviana Minervini ripercorrendo i temi affrontati nel volume e riflettendo sull'eredità del lavoro svolto da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e dal pool antimafia di Palermo.
«Per una comunità che ha scelto di aderire ad Avviso Pubblico, ospitare Pietro Grasso rappresenta un motivo di grande orgoglio e una preziosa opportunità di crescita civile - dichiara il sindaco Michele Sollecito - La memoria delle grandi pagine della lotta alle mafie deve tradursi ogni giorno in responsabilità, partecipazione e impegno concreto da parte delle istituzioni e dei cittadini. Solo attraverso la conoscenza possiamo costruire comunità sempre più consapevoli e capaci di contrastare ogni forma di criminalità organizzata».
L'evento si inserisce nel percorso di promozione della cultura della legalità e dell'impegno civile promosso dal Comune di Giovinazzo in collaborazione con l'associazione 'Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione'. Al termine della presentazione, Pietro Grasso sarà a disposizione del pubblico per il firma copie del volume.
L'iniziativa, patrocinata da Avviso Pubblico, rappresenta un'importante occasione per ripercorrere una delle pagine più significative della storia della lotta alla criminalità organizzata: il maxiprocesso a Cosa Nostra che ha segnato un punto di svolta nell'azione dello Stato contro le mafie e continua ancora oggi a rappresentare un riferimento fondamentale per la cultura della legalità.
Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito. A seguire, Pietro Grasso dialogherà con la giornalista Viviana Minervini ripercorrendo i temi affrontati nel volume e riflettendo sull'eredità del lavoro svolto da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e dal pool antimafia di Palermo.
«Per una comunità che ha scelto di aderire ad Avviso Pubblico, ospitare Pietro Grasso rappresenta un motivo di grande orgoglio e una preziosa opportunità di crescita civile - dichiara il sindaco Michele Sollecito - La memoria delle grandi pagine della lotta alle mafie deve tradursi ogni giorno in responsabilità, partecipazione e impegno concreto da parte delle istituzioni e dei cittadini. Solo attraverso la conoscenza possiamo costruire comunità sempre più consapevoli e capaci di contrastare ogni forma di criminalità organizzata».
L'evento si inserisce nel percorso di promozione della cultura della legalità e dell'impegno civile promosso dal Comune di Giovinazzo in collaborazione con l'associazione 'Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione'. Al termine della presentazione, Pietro Grasso sarà a disposizione del pubblico per il firma copie del volume.