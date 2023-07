Tutto pronto per "Giovinazzo Sport Night"

Sabato sera, 29 luglio, piazza Vittorio Emanuele II ed i lungomari ospiteranno la "manifestazione voluta dal Comitato Feste Patronali ed organizzata in collaborazione con la Consulta dello Sport in rappresentanza di molte associazioni sportive locali.Si parte alle ore 19.00 con due mini-maratone, una della lunghezza di 2,5km (la Family Run) riservata sostanzialmente ad amatori e famiglie, e quella da 5km per agonisti, denominata Night Run, che si snoderà per alcune strade della cittadina ( qui il promo Dopo la maratona, sarà possibile esibirsi, nella nostra Piazza Vittorio Emanuele II, in diversi mini-match e test sportivi gratuiti negli sport più amati dai cittadini, dal calcio, al basket, alla pallavolo, oltre a poter assistere a brevi esibizioni sportive.Il tutto sotto il coordinamento di diverse realtà associative che, con fatica, portano avanti diverse discipline a Giovinazzo.È ancora possibile iscriversi all'evento, con una quota partecipativa tra i 5 e i 10 euro, online sul sito del Comitato www.festapatronalegiovinazzo.it ; nella sede del Comitato in Piazza Vittorio Emanuele II n. 63, presso il Circolo tennis "Marcello Renna" e anche all'interno di Sanifarma Centro Bimbi e Decathlon Molfetta.