In centinaia per la Giovinazzo Sport Night (FOTO)

18 foto Giovinazzo Sport Night

Si è svolta ieri sera, 29 luglio, la prima edizione della Giovinazzo Sport Night, la lunga serata organizzata dal Comitato Feste Patronali che ha, di fatto, aperto i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano.Il tutto in stretta collaborazione con le associazioni sportive cittadine, mai così unite nel confezionare un evento che ha visto come principali protagonisti i bambini. Bello il colpo d'occhio della Family Run, la corsa non competitiva di 2,5 km riservata a gruppi familiari.Nella 5km, invece, tra gli uomini si è imposto Elya Abdul, mentre Pasquale Ambrosino è giunto secondo. Sul podio anche Antonio Allegretti. Tra le donne si è imposta Antonella Patierno, davanti a Carlotta Stewen e Laura Piscitelli. Divertente il momento della premiazione, scandito dalle voci dall'attrice Annabella Giordano e da Vito Renna, numero uno dell'omonimo Circolo Tennis.Ma quel che forse ha contato di più, sono state le tante attività sportive svolte dai bimbi e dalle bimbe di Giovinazzo in piazza Vittorio Emanuele II, divenuta per una serata una sorta di centro polivalente che ha messo in evidenza, se mai ve ne fosse bisogno, la grande vivacità dell'ambiente sportivo giovinazzese.Sotto il nostro articolo, gli scatti di Palma Morva che riassumono l'evento in immagini.