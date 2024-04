La Regata dei Gonfaloni torna in notturna: l'annuncio di Peppino Cervone

«Abbiamo deciso che da quest'anno si ritorna a gareggiare in notturna per la seconda parte della "Regata dei Gonfaloni", che si svolgerà in Cala Porto a Giovinazzo il 4 agosto 2024».L'annuncio è di quelli che farà felici gli appassionati di voga, diventati numerosi in questi anni dopo i successi dell'Associazione "Massimo Cervone". Un annuncio arrivato dal presidentissimoche ha deciso per l'ormai imminente stagione agonistica di rimpolpare il numero di ragazze e ragazzi che vogliono avvicinarsi ad uno sport di grande sacrificio ma che può portare ad enormi soddisfazioni come la voga a dieci remi a sedile fisso: «La necessità di ritornare alla formula con seconda manche serale - ci ha spiegato - è stata dettata dalla forte richiesta di cittadini, atleti e società. Stiamo cercando fortemente di riorganizzare la squadra femminile che è stata negli anni vincente ed orgoglio della nsostra associazione. A tal proposito, rinnoviamo l'invito a tutti i giovani e ragazze che vogliono partecipare attivamente a gareggiare. Le iscrizioni (gratuite) sono aperte. Gli allenamenti si svolgono 3 giorni a settimana (lunedì-mercoledì-venerdì) dalle ore 18,00 alle 20,00. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere ai numeri 328-1610502 e 392-4157976».Torna dunque la voga in notturna a Giovinazzo, torna con le migliori intenzioni del direttivo dell'Associazione Vogatori "Massimo Cervone". Torna perché le imbarcazioni che solcano lo specchio d'acqua di Cala Porto tra due ali di folla sono uno spettacolo unico in una cornice difficilmente replicabile altrove.