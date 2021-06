Tiro dinamico: Luigi e Vincenzo Mundo, padre e figlio sul podio

Padre e figlio ai vertici del tiro dinamico sportivo, la disciplina più conosciuta e praticata in ambito di action shooting nazionale, a Valeggio sul Mincio, dove, con il figlio, sono saliti entrambi sul podio:il primo,il secondo dopo la trasferta in Veneto.Lì, infatti, nel borgo a pochi chilometri da Verona, dal 13 al 16 maggio scorsi, s'è tenuto un importantissimo match di tiro dinamico organizzato dalla, associata al, denominato, evento finale del campionato 2021. L'evento, cone decretato didall'IPSC, ha visto i partecipanti cimentarsi in una gara insidiosa didove la componente mentale e tecnica era una prerogativa importante.I due giovinazzesi,e suo figlioal termine dell'evento hanno conquistato vari titoli Italiani. In particolare, la prestazione di, che da pochi mesi ha iniziato a cimentarsi nel tiro dinamico, ha carattere eccezionale per i risultati ottenuti: ha infatti conquistato nellail titolo di, collocandosi fra i top shooters nellaIl papàha conquistato, nella, il titolo di, anch'esso fra i top shooters nella loro Division di appartenenza. Le prestazioni dello "Junior" Vincenzo sono frutto dell'attento e costante lavoro fatto con il papà Luigi e per entrambi, è arrivato un importante riconoscimento da parte del ct della, classificandoli comerappresentano il bacino dei tiratori italiani più bravi, dal quale il ct attingerà per la formazione della nazionale che parteciperà al prossimo mondialeche si terrà a Pattaya in Thailandia.rappresentano un orgoglio pugliese nel tiro dinamico sportivo ed hanno altresì contribuito a far decretare l', quale squadra campione italiana federale nellaContinueremo a seguire i nostri campioni giovinazzesi,, padre e figlio ai vertici del tiro dinamico sportivo e orgoglio made in Giovinazzo, nei prossimi importanti eventi italiani e internazionali ai quali parteciperanno, augurando loro la conquista di altri importanti podi, vittorie e medaglie sul petto.