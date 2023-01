Tiro dinamico, Vincenzo Mundo si laurea campione del mondo in Thailandia

Sembra un gioco di parole ma non lo è affatto: il giovinazzesesi è laureato campione del mondoe vice campione del mondo a squadre nellaal mondiale, in cui ha indossato la maglia della Nazionale, di tiro dinamico, l'in Thailandia.L'atleta di Giovinazzo, convocato nella Nazionale di tiro dinamico sportivo per partecipare al Mondiale svoltosi a Pattaya, ha disputato in cinque giorni una gara di tiro dinamico divisa in 30 stage totali. Il mondialeha visto la partecipazione ditra cui il team Italiano che ha raggiunto un traguardo importante con la conquista di un medagliere di tutto rispetto (ben 15 medaglie vinte) il miglior risultato mai raggiunto dal team Italiano ai mondiali di specialità.Mundo, inoltre, si è distinto nellacome migliore degli atletiapportando altresì un valido contributo al team, di cui faceva parte, permettendo a quest'ultima di piazzarsi al secondo posto assoluto alle spalle degli inarrivabili filippini e davanti al team dei thailandesi padroni di casa. La gara disputata è stata di un livello tecnico elevato con l'utilizzo di target posizionati a lunga distanza, parzializzati e anche con movimenti a dir poco impossibili.I meccanismi utilizzati negli stage del tiro dinamico sportivo, una branca dello sport del tiro a segno riconosciuta daled inquadrata come disciplina sportiva associata, che trae le sue origini dalla disciplina del tiro pratico sportivo e che contempla l'uso di tutti i tipi di armi (pistola, carabina, fucile a canna liscia e aria compressa), hanno visto le varie sagome scorrere e oscillare, essere velocissime e con movimenti imprevedibili (Drug Bobber) e pure accostati a penality target.Mundo, neo campione del mondo, capace di trasformare anche in Thailandia un mix di precisione, velocità e forza in una miscela vincente, rappresenta l'orgoglio nazionale come giovane talento di Giovinazzo nel tiro dinamico sportivo italiano, l'orgoglio dell'associazione sportiva, società sportiva per cui spara e l'orgoglio del suo coach e padre Luigi che, in 2 anni, l'ha aiutato a scalare la vetta nel mondo del tiro dinamico che richiede doti atletiche e precisione.Per, ora, si apriranno nuovi scenari tra cui il prossimo Europeo di tiro dinamico che si terrà in Grecia e, già da subito, dovrà continuare a far bene per riconfermare la maglia azzurra durante questa importante manifestazione. Tutti i giovinazzesi continueranno a seguirti e a fare il tifo per te, forza Vichy!