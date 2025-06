Tennistavolo, Donato Bevilacqua e Massimiliano Servillo vincono il II Torneo "Città di Giovinazzo"

13 foto Torneo tennistavolo "Città di Giovinazzo" 2025

Grande partecipazione, il 15 giugno scorso, aldi tennistavolo, uno sport che nella località adriatica è in ascesa grazie all'impegno dellaguidata dal presidente Gaetano Dagostino con la collaborazione del direttore sportivo, Vito Bavaro. Le partite sono state giocate all'interno della palestra della scuola "Papa Giovanni XXIII".La rassegna quest'anno ha visto il tabellone dividersi in due: da una parte gli under 15, dall'altra i giocatori sopra i 15 anni. Tra "gli adulti", il successo è andato a Donato Bevilacqua che ha battuto in finale Fabio Capriati, bissando il successo del 2024. Bevilacqua è stato autore di una grande rimonta, dopo essere andato sotto 2-0. 7-11, 9-11, 11-9, 11-6, 11-4 il punteggio finale di un ultimo atto combattutissimo.Tra gli under 15 la vittoria è invece andata a Massimiliano Servillo, che ha prevalso in finale su Michele Guastadisegni con un 3-0 più incerto di quanto dica il risultato finale. 11-5, 14-12, 11-9 i parziali.Soddisfazione è stata espressa dai vertici della Polisportiva Juvenatium, Gaetano Dagostino in testa. Alla premiazione ha partecipato l'assessora allo Sport, Vincenza Serrone.Appuntamento al prossimo anno per la terza edizione, anche se l'attività del sodalizio pongista continuerà in autunno e per tutto l'inverno.Sotto il nostro articolo una galleria fotografica per raccontarvi l'edizione 2025.