Successo per la Netium Run 2022: a Giovinazzo 800 i partecipanti (FOTO)

8 foto Netium Run 2022 Marzia Morva

La quarta edizione dellasvoltasi nella mattinata di domenica 13 novembre a Giovinazzo, ha sfidato un meteo incerto ed alla manifestazione sportiva non competitiva, aperta a tutti, corridori e camminatori, si sono iscritte circagiunte anche dalle città limitrofe, a dispetto di una comunicazione non all'altezza.Una quarta edizione che ha confermato l'idea secondo cui lo sport sia elemento aggregante e veicolo di inclusione sociale, favorendo quindi benessere psico-fisico condividendo musica, divertimento, la camminata e/o la corsa associate a due possibilità di percorso e lo stare insieme all'aria aperta. Dopo l'attività del risveglio muscolare è iniziata la gara con l'entusiasmo di tutti nella gremita e centralissima piazza Vittorio Emanuele II. Nuova e interessante la presenza delche è stato curato dagli alunni della classe terza dell'Istituto Alberghiero di Molfetta, guidati dal docente Franco Fiorella, il quale ha sottolineato la positiva collaborazione nata con loro su richiesta della Netium. E così i ragazzi e le ragazze hanno realizzato un pocket lunch colmo di bontà gastronomiche per gli atleti.L'iniziativa ha acceso ancor di più i riflettori sul tema sempre centrale dell'inclusione. «Noi pensiamo a trecentosessanta gradi all'inclusione dei nostri ragazzi con disabilità che, infatti, vengono formati, seguiti e instradati in ambito lavorativo oltre che resi partecipi in manifestazioni sportive sia competitive che non», ha affermatoistruttore della Netium, nonché tra i responsabili dell'associazione Gargano 2000 onlus che collabora con la sodalizio giovinazzese dall'anno 2006.A questa edizione hanno partecipato circa cinquanta ragazzi e ragazze con differenti disabilità e hanno collaborato alcune tra le associazioni che operano nel campo. Oltre alla Gargano 2000 Onlus Giovinazzo, l'Anatroccolo di Bitonto, l'Anpis, Associazione Nazionale per l'Inclusione Sociale-Puglia, la Fisdir, Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo/relazionali –Puglia, l'Unitalsi della sezione di Bitonto e la cooperativa Anthropos sia di Giovinazzo che di Bitonto.Lo staff tutto della Netium, coordinato da, ha seguito con attenzione tutto lo svolgersi della manifestazione: «È un dato positivo quello dell' apertura alla cittadinanza per trascorrere una giornata insieme - ha affermato soddisfatto, patron dell'iniziativa e titolare della Netium -. Ci siamo dedicati all' aspetto del gusto, ho constatato che ha riscosso successo; abbiamo posto attenzione all' inclusione sociale perché lo sport è elemento di aggregazione molto importante. Elementi da migliorare li affronteremo, come accade in ogni edizione, oggi il problema del meteo ci ha dato non poca preoccupazione ma sono soddisfatto per il positivo risultato della nostra iniziativa. Colgo l'occasione per ringraziare tutto lo staff, l'amministrazione comunale e tutti i partecipanti per aver supportato la nostra Netium Run, dando così appuntamento al prossimo anno con data presumibile intorno agli inizi del mese di novembre».L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Sollecito, ha partecipato divertita. «La capacità di stare insieme è elemento da evidenziare - ha affermato il primo cittadino - È stata davvero una bella occasione d'incontro, che ha permesso anche di promuovere la nostra città, facendola conoscere a chi è venuto da fuori, regalando una mattinata di relax ai partecipanti. È stato, possiamo dirlo, un guardare con occhi diversi la nostra città».Nelle parole dell'Assessore allo Sport, Enza Serrone, e dell'Assessore al Turismo, Cristina Piscitelli, è evidente la soddisfazione per la riuscita della Netium Run «che ha donato luce nuova all'immagine della città, sia dal punto di vista della partecipazione sportiva sia dal punto di vista turistico. Una giornata che ha ribadito come lo sport sia veicolo di promozione, ma anche di grande contatto tra le persone che possono interagire e promuovere valori profondi».