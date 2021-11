9 foto Netium Run 2021

Obiettivo raggiunto per lala manifestazione podistica non competitiva andata in scena ieri, lunedì 1° novembre, a Giovinazzo ed organizzata dalle piscine Netium con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza dello sport quale buona pratica per una vita più sana e su tematiche ambientali.Oltre mille i partecipanti da tutta la Puglia che, scarpe, tuta o pantaloncini si sono goduti i due percorsi dalungo un itinerario che ha toccato alcuni scorci davvero suggestivi della bella cittadina adriatica. Sul palco di piazza Vittorio Emanuele II, a fare da mattatore,volto noto del tg satirico di Mediaset, "Striscia la Notizia", accompagnato da Simona Valenti di Radio Selene.È stata festa piena,coinvolte in quella che non era una gara, ma un modo per creare una comunità attenta ai temi dell'attività fisica e dell'ambiente. Su quest'ultimo punto, molto importante si è rivelata la collaborazione con gli organizzatori dell'associazione ambientalista 2hands, che da un paio d'anni si occupa della pulizia e della salvaguardia del paesaggio costiero e rurale di Giovinazzo.Medaglie per tutti alla conclusione di una terza edizione che, presidente Netium, ha raccontato essere da record. I complimenti agli organizzatori sono arrivati anche dall'assessora al Turismo, Cristina Piscitelli, e da quella alle Politiche Giovanili, Natalie Marzella, messesi in tutta e scarpe ginniche così come diversi esponenti presenti in Consiglio comunale, e dal sindaco Tommaso Depalma, il quale dal palco ha sottolineato l'importanza di portare avanti, sin dal prossimo anno quando lui non sarà più a Palazzo di Città, buone pratiche in tema di mobilità sostenibile e spazi resi ai cittadini e sottratti al traffico veicolare.Tanti gli sponsor, tra aziende ed attività commerciali, che hanno collaborato con le piscine Netium per la riuscita di una rassegna che tornerà il prossimo anno.Sotto il nostro articolo alcune nostre foto e quelle di Giuseppe Depergola che raccontano in minima parte una giornata da ricordare. Nei prossimi giorni sarà Depergola Fotografia a proporre ampie gallerie e video attraverso i canali social della manifestazione.