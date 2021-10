Netium Run, il 1° novembre la gara a Giovinazzo con un ospite d'eccezione

COME ISCRIVERSI

Terza edizione per la, la gara da 3 o 9 km non competitiva che si terrà lunedì 1° novembre, Festa di Ognissanti, a Giovinazzo. La manifestazione è organizzata dalle piscine Netium, vera fucina di talenti nel campo del nuoto.Il motto della rassegna podistica saràa ribadire l'importanza di una sana attività fisica e di una lenta ma costante ripresa della vita dopo il periodo pandemico. Sarà una edizione "green", con un occhio alle tematiche ambientali, grazie all'ausilio dei giovani dell'associazione 2 hands Giovinazzo, impegnati da qualche anno nella salvaguardia del territorio costiero, urbano e rurale.Ospite d'eccezione di questa edizione 2021 sarà, in arte Pinuccio, noto comico satirico e volto noto al grande pubblico come inviato di Striscia la Notizia. A margine della gara, poi, tanta musica e spettacoli per intrattenere partecipanti, famiglie ed il pubblico che, complice la giornata festiva, si preannuncia numeroso. L'auspicio degli organizzatori è di varcare la soglia delle mille iscrizioni.Ci si può iscrivere alla Netium Run presso la sede Netium in via Sottotenente De Ceglie 15 a Giovinazzo, dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle 21.00 e la domenica dalle 08.30 alle 12.30. L'iscrizione comprende pacco gara, assicurazione e ristoro. La quota è di 5 euro per i soci Netium, associazioni, gruppi sportivi e scolaresche e di 10 euro per gli adulti. I bambini di 10 anni ancora non compiuti possono partecipare gratuitamente alla corsa di 3 Km, ogni adulto può accompagnare al massimo 2 bambini.