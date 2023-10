Il 22 ottobre a Giovinazzo c'è la Netium Run

Si terrà domenica 22 ottobre, a Giovinazzo, l'edizione 2023 della Netium Run, la rassegna ideata dal gruppo sportivo della Netium per invitare alla sana attività fisica e sostenere l'attività di prevenzione contro il diabete.Le due distanze sono di 4 ed 8 km e le quote di partecipazione sono le seguenti: 10 euro per i non iscritti al club Netium, 8 euro per associazioni, gruppi sportivi e scuole, 7 euro per gli iscritti al club Netium. Ci si potrà iscrivere nella sede di via Sottotenente De Ceglie oppure anche in piazza Vittorio Emanuele II direttamente al momento della partenza. I bambini sotto i 10 anni partecipano gratuitamente.Tra gli ospiti anche Michele Monopoli, l'agricoltore-influencer bitontino famoso per i suoi Tik Tok comici. L'evento è patrocinato dal Comune di Giovinazzo e saranno diversi gli amministratori a mettersi in maglietta e pantaloncini per la loro passeggiata veloce.Il programma prevede il raduno in piazza Vittorio Emanuele II dalle 9.00 e quindi la partenza alle 10.00.