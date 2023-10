La grande festa della Netium Run

C'erano tante famiglie, anche con gli amici a 4 zampe, all'edizione 2023 della Netium Run, andata in scena ieri mattina, domenica 22 ottobre, in una Giovinazzo baciata dal sole. La rassegna organizzata dal gruppo sportivo Netium, godeva del patrocinio del Comune di Giovinazzo e del sostegno di diversi sponsor.In piazza Vittorio Emanuele l'appuntamento alle 9.00, con lo youtuber bitontino, Michele Monopoli, ad animare il pubblico che si è andato facendo man mano più numeroso e con un risveglio muscolare collettivo che è stato il primo momento di aggregazione. Due i percorsi, la 4 km destinata a non agonisti e la 8 km, che ha visto una bella sgambata di alcuni podisti impegnati nei gruppi sportivi.In tuta o pantaloncini anche amministratori ed amministratrici locali, pronti a sostenere la battaglia della prevenzione del tumore al seno, di cui la Netium Run è promotrice, ed a promuovere le sane pratiche dell'attività fisiche.Un grande festa collettiva di cui vi proponiamo alcuni scatti. In home una bella foto di Marco Bonserio dalla sua "postazione" privilegiata.