Il 22 ottobre torna a Giovinazzo la Netium Run

Il 22 ottobre a Giovinazzo torna lala corsa non competitiva aperta a tutti i corridori e camminatori.In occasione della manifestazione saranno presenti ospiti speciali, musica e tante sorprese.La manifestazione prevede un percorso breve di 5 km e uno lungo di 10 km. La quota d'iscrizione è di € 𝟕,𝟎𝟎 per i soci Netium, € 𝟖,𝟎𝟎 per le associazioni, € 𝟏𝟎,𝟎𝟎 per gli adulti non iscritti alla Netium.I bambini di 10 anni ancora non compiuti possono partecipare gratuitamente alla corsa. L'iscrizione comprende pacco gara, assicurazione e ristoro.La novità dell'edizione 2023 è la presenza del Camper della Prevenzione Itinerante, un innovativo strumento elettromedicale a quattro ruote dotato di sistema mammografico digitale 3D con tomosintesi di ultimissima generazione.Le iscrizioni avvengono presso la nostra sede in via Sottotenente De Ceglie 15, dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 21:00 e la domenica dalle ore 08:30 alle 12:30 o presso il negozio Decathlon di Molfetta in Via Adriano Olivetti, 7. Per maggiori informazioni si può chiamare il numero 080.394.8920