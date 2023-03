Stop esterno per il Defender Giovinazzo: la Cormar s’impone 6-3

Ilesce sconfittodal rettangolo di gioco della Cormar Reggio Calabria, una trasferta infruttuosa per il club di, ma che, visti i risultati delle dirette pretendenti alla zona play-off, lascia la classifica del girone C di serie A2 sostanzialmente immutata senza scossoni in un turno abbastanza interlocutorio.Le uniche note positive dell'incontro, per i biancoverdi, sono rappresentate dall'esordio positivo dei promettenti under 19. Il tecnico Praticò, in una vera e propria gara spartiacque, si presenta dal primo minuto con Martino, Vinicius, Arcidiacone, Caio Junior e Labate (Alessio), mentre mister Rafinha risponde con La Notte, Menini, Fermino, Ferreira Praciano e Silon Junior.La cronaca del match ci riporta subito al primo giro di lancette minuto, quando La Notte, freschissimo di convocazione in Nazionale under 19, sbarra subito la strada ad un lanciato Arcidiacone. Si esalta il baby portiere biancoverde quando ferma in ripetizione dapprima Dentini e poi ancora Arcidiacone. Ci prova Silon, allora, a mettere i brividi alla difesa dei padroni di casa, ma trova la risposta di Martino, lesto con gli arti inferiori.Il vantaggio della Cormar arriva al 13' quando, da un angolo dubbio in favore dei calabresi, parte una conclusione di Arcidiacone che trova appostato sul secondo palolibero di gomfiare la rete: 1-0. Vinicius, poco dopo, non trova la coordinazione sotto rete per il raddoppio, mentre Menini scalda le mani a Martino: sono queste le azioni che conducono al raddoppio della Cormar.Dentini vince un rimpallo fortunoso e dialogando consalta l'incolpevole La Notte depositando in rete il pallone del 2-0 al 17'. C'è il tempo di vedere un altro tiro verso lo specchio di Dentini, dopo aver soffiato palla a centrocampo, che fa la barba al palo e una palla vagante che Silon cattura, ma non capitalizza come suo solito, prima della fine della frazione di gara. Al 20' è 2-0.La ripresa si apre con il fallo di mano commesso da Menini in scivolata e il susseguente penalty realizzato daper il 3-0 al 2'. Con un simile passivo da recuperare si ricorre al power play (Fermino) che, però, non produce i risultati sperati perchéinsacca il 4-0, al 3', recuperando una palla persa a centrocampo. Ci provano sia Silon che Binetti a raddrizzare l'andamento del confronto, ma non hanno altrettanta fortuna.Uno spiraglio di luce s'intravede quando Menini suggerisce un passaggio d'oro ache sul secondo palo è libero di insaccare il 4-1 al 7'. La Notte, immediatamente dopo, tiene in partita i suoi fermando un'incursione di Caio, mentre Binetti, in campo avversario, bene assistito da Fermino, fallisce il secondo goal. Da un fendente di Silon spento dalla retroguardia avversaria nasce la ripartenza diche termina con il 5-1 all'11'.Ormai le speranze di riaprire il match sono ridotte e le spegne definitivamente il 6-1 diin campo aperto. C'è solo il tempo per gioire del 6-2 ad opera dell'esordiente, bravo ad incunearsi tra le maglie avversarie, e della rete diche firma il definitivo 6-3 ad una manciata di secondi dall'ultima sirena.Per il Defender Giovinazzo C5, che interrompe a Motta San Giovanni la striscia di risultati utili di fila lontano da casa (due vittorie e altrettanti pareggi) e si ferma per la settima volta, nulla è precluso: