Bivacco con tavolata ai piedi di Palazzo Vescovile

La foto è volutamente fatta da lontano e resa sfocata per evitare di violare la privacy (gulp!) di taluni personaggi.Ma questa volta l'inciviltà a Giovinazzo ha superato un altro livello, alzando l'asticella dellaverso valori difficilmente valutabili.Cosa stiamo scrivendo?Ve lo spieghiamo in breve. Sabato 12 luglio, mentre Giovinazzo si faceva bella con "Tesori d'arte sacra" che apriva chiesette e rettorie, mentre in piazza c'era la Giovinazzo Sport Night per le famiglie, mentre il passeggio di chi veniva da fuori città si trasformava in un'occasione per godere di tanta bellezza paesaggistica ed architettonica. No, sfida a tutto e tutti: musica, tavolo, sedie e vivande. Il tutto ai piedi di uno dei palazzi più importanti della città, quel Palazzo Vescovile di recente restaurato.Un altro gruppo di ragazzini, al pomeriggio, aveva dato luogo ad uncon tanto di video che è stato diffuso sui canali social. Una vergogna ed un pericolo enorme per questi ragazzi temerari che avrebbero potuto perdere la vita o restare gravemente feriti, con conseguenze permanenti.Sotto al nostro articolo, infine, vedrete due foto inviateci da un lettore, su ciò che accade proprio dietro Palazzo Vescovile quasi ogni sera in estate: rifiuti ovunque lasciati spesso da minori che si riuniscono in quella zona. Ah, stoppiamo subito le polemiche: la Polizia Locale con due manifestazioni in corso e con la gestione dei parcheggi in città, non poteva essere ovunque.Occorre pertanto un coordinamento anche con l'Ufficio Locale Marittimo per quanto accade in area portuale. E poi resta un problema: ma quando tutte le forze dell'ordine presenti a Giovinazzo avranno un adeguato supporto di uomini?