Bambini, genitori ed educatrici dell’asilo nido Birbalandia in bicicletta per le strade di Giovinazzo

Lo scorso fine settimana è stato un weekend ricco di eventi a Giovinazzo. Tra questi, una menzione merita l'iniziativa "Pedalando insieme per crescere", organizzata dall'asilo nido Birbalandia.Un'esperienza educativa all'aria aperta ha visto protagonisti genitori, bambini ed educatrici dell'asilo nido, impegnati in una pedalata collettiva per le strade di Giovinazzo con affacci sul mare. Un'iniziativa all'insegna del contatto con l'ambiente, della scoperta e della condivisione, pensata per rafforzare il legame tra scuola e famiglia attraverso il movimento e la relazione con il territorio.Al termine del percorso, un raduno speciale ha celebrato la consegna del libro delle attività didattiche, un volume che raccoglie i momenti educativi più significativi vissuti durante l'anno scolastico appena trascorso insieme. Un simbolo di memoria, crescita e comunità.