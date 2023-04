Serie C, la Ginnastica Ritmica Iris chiude al quinto posto

Si chiude con un quinto posto finale l'avventura dellaal campionato di serie C che ha avuto luogo a Catania lo scorso fine settimana.In terra siciliana è andata in scena la terza tappa con il tecnico accompagnatoreche ha schierato in pedana,al cerchio,alla palla,alle clavette eal nastro. Le quattro ginnaste dell'Iris hanno totalizzato un punteggio complessivo dichiudendo in settima posizione.Compagine pugliese che in classifica generale ha chiuso, invece, in quinta posizione con. Vittoria per la Kines con 82 punti, seconda la Fenix Ginnastica con 77 punti, terzo posto per Azzurra con 72 punti. A precedere l'Iris è stata la Gymnasium Ginnastica, quarta con 62 punti.