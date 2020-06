Serie B in campo. Illuzzi arbitra Cittadella-Perugia

Il giovinazzese Lorenzo Illuzzi arbitrerà, match in programma questa sera, 29 giugno, alle ore 21.00, al "Tombolato" e valido per la 12ª giornata di ritorno della Serie B.Il direttore di gara pugliese sarà affiancato dagli assistenti Rossi e Lombardo, mentre quarto uomo sarà il varesino Daniele Minelli.Per Illuzzi si tratta della tredicesima uscita stagionale in serie B ed è reduce dall'aver ricoperto il ruolo di quarto uomo in Lecce-Milan 1-4 della scorsa settimana.L'arbitro di Giovinazzo, in questa strana annata calcistica, ha già incrociato i padroni di casa in due occasioni ed in entrambe i granata hanno pareggiato: è successo il 26 ottobre 2019, 0-0 contro il Pordenone sul campo di Udine, ed il 21 dicembre successivo nel derby casalingo contro il Chievo. In quella circostanza il risultato finale fu di 1-1. Non ha invece precedenti in stagione con gli umbri.Illuzzi ha sin qui estrattoPer i veneti padroni di casa, quarti in classifica con 48 punti, si tratta di un'opportunità importante per cercare di avvicinare il secondo posto lontano solo due lunghezze ed attualmente occupato dal Crotone. Per il Perugia, invece, c'è la necessità di far punti per avvicinare la zona playoff.