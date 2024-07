I Vogatori "Massimo Cervone" Giovinazzo quinti nella regata di Taranto

Si è tenuta domenica 14 luglio, a Taranto, la seconda tappa del2024, la rassegna dedicata ad imbarcazioni a 10 remi a sedile fisso in rappresentanza di alcune prestigiose marinerie italiane. La rassegna è organizzata dal Centro Sportivo Italiano e culminerà il 4 agosto in Cala Porto con la "Regata dei Gonfaloni" che assegnerà lo scudetto nazionale.La tappa tarantina ha visto protagonista in campo maschile l'equipaggio dei Remuri Brindisi, che si era già imposto a Molfetta. I biancoblu hanno preceduto l'imbarcazione de Il Palio di Taranto. Terza la Lega Navale Taranto, quarto l'equipaggio del "Città di Taranto" e poi quinti sono arrivati iI ragazzi in biancoverde erano stati protagonisti di un'ottima prima manche a San Vito, ma qualcosa è cambiato nella seconda parte di gara, come era successo nella prima uscita stagionale. «Troppo incostanti - è stato il commento del ds Francesco Cervone -. Un difetto che è un po' figlio della giovane età media della nostra squadra, ma nonostante questo non cerchiamo alibi. Sappiamo che dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, senza sbavature avremmo centrato a Taranto un risultato di grande prestigio».Lain programma a Giovinazzo, in Cala Porto, il 4 agosto prossimo, decreterà la marineria campione d'Italia e per quell'appuntamento l'ASD Vogatori "Massimo Cervone" cercherà la grande prestazione, per onorare il ricordo di Massimo, e soprattutto per tornare a far sorridere i propri sostenitori e gli appassionati locali.In classifica generale, i Remuri Brindisi sono saldamente in testa, seguiti da Il Palio di Taranto e dalla Città di Taranto. Quarta Giovinazzo che a casa propria cercherà di centrare il podio.