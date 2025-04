Il 3 agosto in Cala Porto c'è la Regata dei Gonfaloni

IL TROFEO DELL'ADRIATICO E DEL MAR IONIO

LE DICHIARAZIONI DI PEPPINO CERVONE

Sono tornate in acqua da qualche settimana le barche dell'per preparare la stagione di voga 2025. Da oggi, 1° aprile, gli allenamenti si articoleranno in due sessioni giornaliere sino ad arrivare all'estate.La novità per il sodalizio guidato daè la possibilità dell'equipaggio di allenarsi al coperto nella sede di piazza Porto. In caso di maltempo, infatti, i vogatori biancoverdi possono usufruire di una piccola palestra interna alla sede.Ma dal punto di vista agonistico, quel che più conta è che è stato stilato nelle scorse settimane il calendario per il "Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio" 2025, patrocinati dal Centro Sportivo Italiano di Molfetta. Un calendario che vedrà una tappa in giugno, due in luglio e la chiusura domenica 3 agosto nelle acque di Cala Porto, coincidente con la Regata dei Gonfaloni in memoria di Massimo Cervone.Questo il calendario completo del Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio:15 Giugno - MOLFETTA06 Luglio - TARANTO13 Luglio - BRINDISI03 Agosto - GIOVINAZZO«Tutti i ragazzi sopra i 14 anni possono venirci a trovare - ha detto il presidente del sodalizio giovinazzese - nella nostra sede di Piazza Porto. Abbiamo voglia di continuare a rinnovare le nostre fila, perché la vogo è sport di sacrificio, ma sa anche cementare i rapporti interpersonali. Il nostro obiettivo stagionale? Cercare di migliorarci rispetto alle ultime annate».