Rafinha saluta il Giovinazzo C5, ma non dà l’addio al futsal

La quinquennale storia d'amore fra, alias, e ilè giunta ai titoli di coda. Dopo 5 stagioni in biancoverde, il centrale difensivo lascia il club die spiega il suo addio, una decisione consensuale col sodalizio di via Sanseverino che, solo pochi mesi fa, ha raggiunto la salvezza in serie A2.«Quest'anno - ha spiegato il giocatore italo brasiliano - si è chiusa questa bellissima e lunghissima esperienza con il Giovinazzo C5. Penso di aver dato tutto. Ho ricevuto tanto e più di così non si può fare. Ogni cosa inizia e finisce, la vita è fatta così:».L'atleta, classe '84, giunto in riva all'Adriatico nell'estate 2016, dopo le esperienze con Cadoneghe, Sporting Marca, Marcianise, Azzurri Conversano, Jesolo, Gruppo Fassina e Futsal Barletta, da sempre considerato un talento dotato di grande personalità e doti tecniche, uno dei migliori universali a livello mondiale, tra gli italo brasiliani, ha disputatosino a diventare una leggendaria figura di riferimento e un vero idolo della tifoseria giovinazzese.«Lascio una squadra in serie A2 dopo aver conquistato una salvezza meritata - ha detto Rafinha -. Ringrazio, che mi ha accolto come se fossi un figlio, per queste 5 stagioni indimenticabili e meravigliose fatte di tante battaglie, di vittorie e di sconfitte. Ringrazio il presidente, i dirigenti, tutti i componenti del club e i miei compagni di squadra:. E poi un grazie speciale ai tifosi, che ci hanno sempre sostenuto e incitato, e all'intera città di Giovinazzo che mi ha accolto in maniera esemplare. Grazie di cuore».E se l'addio al Giovinazzo C5 è certo, quello al futsal può ancora attendere: la voglia di smettere nemmeno lo sfiora. Rafinha va a caccia di nuovi stimoli. È lui stesso a dirlo con chiarezza: «Non smetto assolutamente di giocare - conclude -, sono alla ricerca di una situazione che mi dà stimoli per giocare e per fare una nuova esperienza di vita. Se arrivasse, la prenderei in seria considerazione».«Saluto Giovinazzo con la lealtà che mi ha sempre contraddistinto:. Lascio con commozione, rimarrò sempre un vero sostenitore del Giovinazzo C5».