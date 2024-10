Prima trasferta stagionale per il Defender Giovinazzo C5

È atteso dalla lunga trasferta in terra siciliana, a, comune di oltre 31mila abitanti in provincia di Catania, ilnella seconda giornata del girone B del campionato di serie A2 Elite.I padroni di casa, che rappresentano una matricola per la categoria dopo la promozione ottenuta nella scorsa stagione, sono reduci da una pesante sconfitta (7-2 il risultato finale) rimediata a Campobasso con il Cus Molise nella prima giornata e pertanto, all'esordio davanti al pubblico amico, saranno sicuramente determinati a non voler sfigurare.L'organico dello scorso anno dei biancoazzurri, con in testa il portiere, uno dei protagonisti assoluti di questi ultimi due anni con il club, che sono valsi all'estremo difensore la tanto agognata convocazione nella nazionale maggiore della Repubblica Ceca, è stato puntellato con qualche nuovo acquisto: su tutti il talentuoso laterale offensivo, giocatore esperto per la sua militanza in questo torneo e già entrato nel giro della nazionale slovacca.Mister Incantasciato, però, dovrà fare a meno per questo incontro del suo centrale D'Arrigo appiedato in settimana dal giudice sportivo per la doppia ammonizione rimediata in terra molisana.Gli uomini di mister, dal canto loro, si recano in terra etnea decisi a riprendersi i preziosi punti sfuggiti nel finale di partita di sabato scorso con la Tombesi Ortona, agli archivi con un 2-2 arrivato a 22 secondi dall'ultima sirena; per l'occasione rientrerà a far parte dei convocatiche ha scontato la squalifica della passata stagione. È stato, questa settimana, a fotografare il clima dello spogliatoio biancoverde dopo l'ics al debutto stagionale e prima della partenza verso la Sicilia.«Abbiamo voglia di riscatto e andremo a Mascalucia - ha detto - decisi a voler regalare a noi, al club e ai nostri tifosi. La partita d'esordio ci ha lasciato l'amaro in bocca. Siamo consci di andare su un campo non facile - ha concluso Piscitelli -, ma sapremo giocarci le nostre carte». Il match è in programma quest'oggi al PalaWagner di Mascalucia, il fischio d'inizio è fissato alle ore 15.30.