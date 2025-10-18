AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
Hockey

Prima lunga trasferta per l'AFP Giovinazzo

I biancoverdi ospiti del Novara di Domenico Illuzzi

Giovinazzo - sabato 18 ottobre 2025 8.29
Seconda giornata di campionato di A1 di hockey su pista, prima trasferta per l'AFP Giovinazzo, che questa sera sarà ospite dell'Azzurra Novara Hockey.

I biancoverdi, privi di Amato che è ancora reduce dal brutto infortunio, hanno perso all'esordio stagionale contro l'Hockey Valdagno. Al PalaPansini il risultato è stato di 3-4, con un poker di Honorio Santos e con la rete del rientrato Mura, un rigore trasformato dal veterano Dagostino e il gol del capitano pro tempore Mezzina.

Dopo il fischio finale ci sono stati disordini che sono costati alla società un'ammenda di 250,00 €. Nel provvedimento disciplinare del giudice sportivo si legge: "Al termine dell'incontro alcuni tifosi si sono recati verso gli spogliatoi e lì hanno incominciato a manifestare il proprio dissenso proferendo insulti e parolacce nei confronti della squadra avversaria ed in particolare contro il sig. Sanches Barbosa Tiago Miguel lanciando anche un bicchiere di acqua in pista che fortunatamente non colpiva nessuno".

L'Azzurra Novara Hockey ha perso invece in trasferta contro i Campioni d'Italia del Trissino, ma con onore. La squadra piemontese, rimasta in A1 per aver vinto i playout, è stata rivoluzionata con la guida del nuovo tecnico Massimo Tataranni. Sono arrivati il portiere Fongaro, il difensore portoghese Bruno Dinis, gli attaccanti Ramiro Torres e Josè Moyano e soprattutto il grande ex della gara, ovvero Domenico Illuzzi che l'anno scorso a Sarzana ha dimostrato di non aver perso il vizio del gol, dal momento che ne ha segnati 24.

Questa sera la formazione di casa, che ha come obiettivo la salvezza, proverà a far pesare il fattore campo nel debutto davanti al proprio pubblico. All'AFP il compito di concretizzare meglio quanto di buono ha mostrato una settimana fa.
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
