Piscitelli giura amore eterno al Defender Giovinazzo C5

Addosso i panni del supereroe, sotto il corpo di un ragazzo nato nel 1987, diventato uomo, marito e papà: esordio in serie B a soli 17 anni, roba da predestinati. A vent'anni di distanza capitanha deciso che la sua carriera calcistica non potrà continuare presso altri lidi sportivi se non acon ilCon prestazioni sportive maiuscole il laterale classe '87, a 37 anni, ha dimostrato nella stagione trascorsa di vivere una seconda giovinezza, oltre ad essere un punto di riferimento nello spogliatoio dell'allenatore Bernardo.Non solo le, ma soprattutto la capacità di essere un baluardo difensivo del roster biancoverde: sono anche queste le motivazioni che hanno convinto la società del presidentea non poter fare a meno anche per il prossimo campionato di un giocatore esperto come il capitano., la squadra della mia città», ha affermato Piscitelli, non nascondendo la soddisfazione di potere assaporare per un altro anno le emozioni che il sabato pomeriggio regala il PalaPansini.«Come ho sempre fatto sino alla scorsa stagione sportiva - ha concluso - sarà massimo il mio impegno su ogni campo per ripagare il giusto riconoscimento della fiducia accordatami.».