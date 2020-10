Parte la campagna abbonamenti del Giovinazzo C5

Con la riapertura degli impianti al pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza, a Giovinazzo fissata a, parte la campagna abbonamenti per le gare interne del, in vista del debutto casalingo di sabato 24 ottobre alle ore 16.00 con ilA partire da questa mattina, infatti, è infatti possibile acquistare l'abbonamento al costo di: «L'abbonamento 2020/21, che comprenderà unicamente le 11 partite del campionato di serie A2, sarà disponibile presso la sede sociale di via Sanseverino n. 23 a partire da giovedì 22 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00». Con le restrizioni attuali, l'abbonamento rappresenta il modo migliore per garantirsi il proprio posto al PalaPansini.«Abbonarsi al Giovinazzo C5 conviene sportivamente perché, date le limitazioni imposte al momento dal Governo, per la stagione in corso - afferma la società in un post pubblicato sulla pagina Facebook - al PalaPansini non ci sarà spazio per tutti i tifosi che seguono i biancoverdi.». Ma soprattutto sostenere il Giovinazzo C5, anche in questa triste occasione, è e resterà sempre una questione di cuore.«Ottemperando al DPCM in vigore, per ogni abbonamento che sarà acquistato - conclude il club retto da(il posto sarà comunicato al momento della sottoscrizione e del rilascio di una cedola temporanea) che l'appassionato dovrà occupare per tutta la stagione».