Mongelli out dal Giovinazzo C5 causa infortunio: «Tornerò più forte di prima»

Non sarà biancoverde la maglia del lateralea causa di un infortunio che lo ha costretto a mandare in archivio anzitempo la stagione sportiva 2024/25.Ile l'atleta classe '91, infatti, hanno deciso di interrompere il loro rapporto di collaborazione durato quattro mesi al termine dei quali il club dirivolgendosi al giocatore, lo ringrazia «per quanto dato in campo e per la sua correttezza con la società e i suoi compagni».L'atleta molfettese lascia il team di mister Bernardo: «Ho vissuto il viaggio più bello, imprevedibile e stimolante - ha rimarcato -. Una "montagna russa" di eventi, fatto di tante vittorie, ma altrettante cadute. Ringrazio i giocatori con cui ho avuto l'onore di lavorare, sia come compagni di squadra, sia come avversari: ho trovato amici autentici,, sicuramente ognuno mi ha insegnato qualcosa e ciascuno è stato per me motivo di crescita», ha concluso.Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e della professionalità espressa, il Defender Giovinazzo C5 augura a Mongelli, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale.«Le nostre strade si separano - dice il team manager Marzella -, ma siamo consapevoli di quanto abbia dato al nostra club e delle sue straordinarie doti che continuerà a mostrare nel futsal italiano».